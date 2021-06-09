Пол Уилан рассчитывает на процедуру выдворения из России

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвокатов.

«Мы считаем более вероятным другой путь — просить не о помиловании, а подавать ходатайство о выдворении его из РФ, поскольку его действия не нанесли РФ реального ущерба. Такая процедура прописана в УПК РФ», — пояснили защитники Уилана Владимир Жеребенков и Ольга Карлова после посещения американца в колонии.

По их словам, он убежден, что если Путин согласится на это, то США в рамках взаимности «выдворят кого-то из россиян, возможно, Бута и Ярошенко».

Адвокаты подчеркнули, что ходатайство о выдворении Уилана будет подано в Мосгорсуд сразу после саммита президентов России и США в Женеве 16 июня.

Ранее сообщалось, что Уилан дважды обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании.

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. 15 июня 2020 года Мосгорсуд признал задержанного виновным в шпионаже против России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.