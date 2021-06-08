Женева столкнулась с транспортными проблемами на фоне предстоящего саммита РФ — США

Мэр Женевы Федерик Перлер заявил, что город столкнулся с транспортными проблемами из-за предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я считаю, что неудобства, связанные с передвижением по городу, будут сведены к минимуму благодаря нашему гостеприимству», – сказал политик.

Встреча глав Российской Федерации и Соединенных Штатов состоится 16 июня в Женеве.

Накануне стало известно, что власти Женевы закрыли парки «Ла-Гранж» и «О-Вив», где, по сообщениям местных СМИ, вероятно, пройдет встреча российского и американского лидеров.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие в саммите РФ – США. Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен также присоединится к зарубежной поездке американского президента.