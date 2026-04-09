Зеленский рассказал, где может состояться встреча с Путиным

Зеленский: встреча с Путиным может пройти в США, на Ближнем Востоке или в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным может состояться в США, на Ближнем Востоке или в Европе. Таким мнением он поделился в интервью итальянской радиостанции RAI.

Во время эфира политик заявил о готовности к встрече с Путиным. При этом он подчеркнул, что саммит не может проходить в Москве и в Киеве.

«Но есть много мест, где можно встретиться, - на Ближнем Востоке, в Европе, Соединенных Штатах», — сказал он.

Украинский лидер также сообщил о продолжении переговорного процесса при участии США, которые до этого были сфокусированы на Ближнем Востоке.

До этого Зеленский предложил альтернативный вариант трехсторонней встречи по решению российско-украинского конфликта.

По его мнению, американская делегация, как посредник в переговорах, могла бы сначала посетить Киев, а затем и Москву. Делегация США сделает «все возможное», чтобы посетить украинскую столицу, отметил Зеленский. Однако в Совете Федерации предложение назвали глупостью и попыткой «одурачить» мировое сообщество.

Ранее в Кремле оценили шансы на скорое возвращение США к переговорам по Украине.