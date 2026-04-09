Стало известно, как на Луне появилась вода

Nature Astronomy: вода на Луне накапливалась миллиарды лет
NASA

Вода на Луне могла накапливаться постепенно в течение миллиардов лет, а не возникнуть в результате одного крупного события, выяснила международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Лед на Луне давно считается одной из главных загадок: его следы обнаружены в кратерах у южного полюса, но происхождение оставалось неясным.

Новая работа показывает, что вода, вероятно, накапливалась постепенно — на протяжении 3–3,5 миллиарда лет. «Похоже, что самые древние кратеры содержат больше всего льда. Это означает, что процесс шел почти непрерывно», — отметил соавтор исследования Пол Хейн.

Ученые исключили гипотезу о том, что вода появилась одномоментно, например, после падения крупной кометы. Вместо этого рассматривается несколько источников: древний вулканизм, который мог выводить воду из недр Луны, кометы и астероиды, а также солнечный ветер, при котором водород взаимодействует с лунной поверхностью и образует воду. Лед сохраняется в так называемых «холодных ловушках» — кратерах, которые находятся в постоянной тени и не освещаются Солнцем миллиарды лет.

С помощью данных миссии NASA и моделирования ученые выяснили, что именно самые старые и дольше всего затененные кратеры содержат наибольшее количество льда. Например, кратер Хаворт у южного полюса Луны, который находится в тени более 3 миллиардов лет, может быть одним из главных «резервуаров» воды. Распределение льда оказалось неравномерным — это объясняет, почему в одних кратерах его много, а в других почти нет.

По словам ведущего автора Одеда Ахаронссона, понимание происхождения воды на Луне важно не только для науки, но и для будущих миссий. Лед можно использовать как источник питьевой воды и даже топлива — путем разделения на водород и кислород.

Окончательно ответить на вопрос о происхождении воды смогут только прямые исследования — анализ образцов с поверхности Луны или их доставка на Землю.

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал, какие технологии будут отрабатываться на Луне.

 
Теперь вы знаете
У какао нашли эффект «антидепрессанта». Сколько шоколада можно есть в день для настроения
