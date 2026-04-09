Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россиянам пообещали, что аренда квартир в мае подешевеет

Финансист Трепольский: цены на аренду квартир в мае снизятся на 1,5%
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Цены на аренду квартир в мае снизятся на 1-1,5% по сравнению с апрелем, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По его оценке, съемные однокомнатные квартиры в России будут стоить около 32-35 тыс. рублей в среднем, в Москве — 68-72 тыс., в Санкт-Петербурге — 42-46 тыс. рублей, двухкомнатные — 42-45 тыс., 110-125 тыс. и 65-75 тыс. рублей соответственно, трехкомнатные — 55-60 тыс. рублей в среднем, 160 тыс.+ рублей, 95-110 тыс. рублей соответственно.

«Апрель заберет на себя основной весенний спрос и покажет рост в 2-3%, а май охладит пыл собственников. Главная причина — психологический фактор и падение деловой активности. В первой половине мая рынок «замирает»: просмотры сокращаются, а те, кому нужно срочно сдать квартиру, начинают предлагать дисконты, чтобы не терять целый месяц. Дополнительное давление на цены оказывает рост предложения. За первый квартал 2026 года объем доступного жилья в аренду по всей России вырос на 15-20% за счет тех самых «инвесторских» новостроек, которые были куплены на пике льготной ипотеки прошлых лет и теперь наконец-то достроены и обставлены мебелью. Этот избыток предложения не дает ставкам расти вслед за инфляцией», — отметил Трепольский.

По его словам, перекос спроса в сторону малогабаритного жилья (студий и однушек) сохранится. В мае 2026 года арендаторы будут активно искать варианты с «летним дисконтом», особенно в регионах, где развит внутренний туризм, уверен финансист. Однако для долгосрочной аренды май — идеальное время для торга: собственники, не сдавшие жилье в апреле, боятся уйти в мертвый летний сезон с пустыми стенами, констатировал эксперт.

Важным фактором остается и то, что реальные доходы населения в 2026 году растут медленнее, чем аппетиты собственников, подчеркнул Трепольский. По его словам, это создает «потолок», выше которого цены просто не могут подняться физически — у людей нет лишних денег. Поэтому май станет месяцем «проверки на прочность»: либо арендодатели соглашаются на текущие ставки, либо их квартиры продолжают висеть в экспозиции до осени, заключил финансист.

Ранее россиянам рассказали, что выгоднее — вклад или сдача квартиры в аренду.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!