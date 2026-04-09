Россиянам пообещали, что аренда квартир в мае подешевеет

Цены на аренду квартир в мае снизятся на 1-1,5% по сравнению с апрелем, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По его оценке, съемные однокомнатные квартиры в России будут стоить около 32-35 тыс. рублей в среднем, в Москве — 68-72 тыс., в Санкт-Петербурге — 42-46 тыс. рублей, двухкомнатные — 42-45 тыс., 110-125 тыс. и 65-75 тыс. рублей соответственно, трехкомнатные — 55-60 тыс. рублей в среднем, 160 тыс.+ рублей, 95-110 тыс. рублей соответственно.

«Апрель заберет на себя основной весенний спрос и покажет рост в 2-3%, а май охладит пыл собственников. Главная причина — психологический фактор и падение деловой активности. В первой половине мая рынок «замирает»: просмотры сокращаются, а те, кому нужно срочно сдать квартиру, начинают предлагать дисконты, чтобы не терять целый месяц. Дополнительное давление на цены оказывает рост предложения. За первый квартал 2026 года объем доступного жилья в аренду по всей России вырос на 15-20% за счет тех самых «инвесторских» новостроек, которые были куплены на пике льготной ипотеки прошлых лет и теперь наконец-то достроены и обставлены мебелью. Этот избыток предложения не дает ставкам расти вслед за инфляцией», — отметил Трепольский.

По его словам, перекос спроса в сторону малогабаритного жилья (студий и однушек) сохранится. В мае 2026 года арендаторы будут активно искать варианты с «летним дисконтом», особенно в регионах, где развит внутренний туризм, уверен финансист. Однако для долгосрочной аренды май — идеальное время для торга: собственники, не сдавшие жилье в апреле, боятся уйти в мертвый летний сезон с пустыми стенами, констатировал эксперт.

Важным фактором остается и то, что реальные доходы населения в 2026 году растут медленнее, чем аппетиты собственников, подчеркнул Трепольский. По его словам, это создает «потолок», выше которого цены просто не могут подняться физически — у людей нет лишних денег. Поэтому май станет месяцем «проверки на прочность»: либо арендодатели соглашаются на текущие ставки, либо их квартиры продолжают висеть в экспозиции до осени, заключил финансист.

