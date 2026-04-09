СМИ: запуск космического корабля «Орел» отложили еще на год

Григорий Сысоев/РИА Новости

Запуск российского многоразового пилотируемого космического корабля «Орел» отложили еще на год. Миссия планировалась на 2028 год, но ее перенесут из-за санкций и проблем с электроникой, сообщает Telegram-канал Mash.

В 2022 году основной проблемой для строительства корабля стала нехватка микросхем и процессоров. Как пишет Mash, разработчикам пришлось срочно менять бортовые компьютеры, системы управления и навигации. Доступа к нужным зарубежным чипам нет, поэтому даты начали смещать.

Даже пробный полет в 2029 году находится под вопросом — испытания могут потребовать новые доработки. «По факту теперь к 2029-му ждут лишь первый запуск, а до Луны — не раньше 2035 года», — говорится в сообщении.

В настоящее время корабль на финальной стадии сборки и проходит наземные испытания, но до полета необходимо произвести 10 запусков без замены теплозащиты, доделать инфраструктуру на космодроме Восточный, отработать систему аварийного спасения и протестировать пилотируемую ракету-носитель «Ангара-А5П».

Изначально испытания корабля (тогда еще под названием «Федерация») планировались на 2017 год, но с тех пор сроки неоднократно переносились.

Ранее в «Роскосмосе» назвали срок затопления МКС.

 
