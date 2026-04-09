В Европе стали бояться США больше, чем Китая

Politico: для европейцев США представляют большую угрозу, чем Китай
Reuters

Лишь 12% респондентов в Польше, Испании, Бельгии, Франции, Германии и Италии назвали США близким союзником, тогда как 36% увидели в США угрозу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные своего опроса.

Издание отмечает, что Китай в упомянутых шести странах назвали угрозой 29% опрошенных.

«На национальном уровне угроза со стороны Вашингтона превосходила угрозу со стороны Пекина в четырех странах, и только респонденты во Франции и Польше оценили угрозу со стороны Китая как более высокую», — пишет СМИ.

Издание отмечает, что в Испании США назвал угрозой 51% опрошенных, в Италии — 46%, в Бельгии — 42%, во Франции — 37%, в Германии — 30%, а в Польше — 13%. При этом близким союзником США считают 24% поляков, 17% испанцев, 11% итальянцев, 10% французов и по 8% бельгийцев и немцев.

Кроме того, 70% опрошенных назвали Россию угрозой. Наибольший процент сторонников такой точки зрения (92%) был в Польше.

1 апреля президент США Дональд Трамп заявил о том, что он всерьез рассматривает возможность выхода США из НАТО. 8 апреля Трамп встретился с генсеком НАТО Марком Рютте и обсудил возможный выход США из НАТО. Также газета The Wall Street Journal писала, что Трамп думает над тем, чтобы «наказать» некоторых членов НАТО за нежелание помогать США в Иране.

Ранее стало известно о сомнениях партнеров в США из-за поведения Трампа

 
У какао нашли эффект «антидепрессанта». Сколько шоколада можно есть в день для настроения
