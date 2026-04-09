В Москве заочно осужден и объявлен в розыск основатель Celebro Media

Мосгорсуд заочно осудил на четыре года колонии основателя Celebro Media Морозова

Московский городской суд заочно приговорил к четырем годам колонии основателя международной сети телестудий Celebro Media Павла Морозова, которого обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 100 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«[Морозов] осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) к лишению свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что обвиняемый покинул территорию Российской Федерации до вынесения приговора. Суд постановил объявить фигуранта в розыск.

Уголовное дело в отношении Морозова было запущено в производство в 2024 году. До вынесения итогового судебного решения в отношении мужчины действовала мера пресечения в виде запрета определенных действий.

