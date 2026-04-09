Кроссоверы Chery Tiggo 7L полностью исчезли из продажи в России

Кроссовер Chery Tiggo 7L, который появился на российском рынке лишь в апреле 2025 года, уже полностью распродан. Как выяснил журнал Motor, у официальных дилеров не осталось ни одного нового автомобиля этой модели.

Согласно данным портала, на сайте Chery, исчезла возможность подобрать Tiggo 7L в конкретном городе или в ближайшем автосалоне. Последний экземпляр стоимостью 3,1 млн рублей еще неделю назад числился у дилера в Армавире, но теперь и он продан. Новых поставок не ожидается.

Tiggo 7L пришел на смену модели Tiggo 7 Pro Max. Буква «L» в названии указывает на увеличенную длину кузова: прибавка в 40 мм (до 4553 мм) достигнута не за счет колесной базы (она осталась прежней — 2670 мм), а благодаря новым бамперам и измененному дизайну передней части.

Под капотом у кроссовера — 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 150 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями. Модель предлагалась в передне- и полноприводной версиях. Цены стартовали от 2,8 млн рублей.

