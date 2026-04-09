Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Кроссоверы Chery Tiggo 7L полностью исчезли из продажи в России

Motor: кроссовер Chery Tiggo 7L покинул рынок РФ
Chery

Кроссовер Chery Tiggo 7L, который появился на российском рынке лишь в апреле 2025 года, уже полностью распродан. Как выяснил журнал Motor, у официальных дилеров не осталось ни одного нового автомобиля этой модели.

Согласно данным портала, на сайте Chery, исчезла возможность подобрать Tiggo 7L в конкретном городе или в ближайшем автосалоне. Последний экземпляр стоимостью 3,1 млн рублей еще неделю назад числился у дилера в Армавире, но теперь и он продан. Новых поставок не ожидается.

Tiggo 7L пришел на смену модели Tiggo 7 Pro Max. Буква «L» в названии указывает на увеличенную длину кузова: прибавка в 40 мм (до 4553 мм) достигнута не за счет колесной базы (она осталась прежней — 2670 мм), а благодаря новым бамперам и измененному дизайну передней части.

Под капотом у кроссовера — 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 150 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями. Модель предлагалась в передне- и полноприводной версиях. Цены стартовали от 2,8 млн рублей.

До этого стало известно, что пермский автопроизводитель «Руссо-Балт», возродивший исторический российский бренд, готовит новую модификацию своего электрического фургона, адаптированную для эксплуатации в условиях плотной городской застройки.

Ранее сообщалось, что Omoda выведет на российский рынок четвертую модель.

 
Теперь вы знаете
У какао нашли эффект «антидепрессанта». Сколько шоколада можно есть в день для настроения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!