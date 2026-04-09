В Бурятии женщина сбежала из больницы, чтобы отдать деньги мошенникам

Жительница Хоринского района Бурятии лишилась 2,3 миллиона рублей после общения с мошенниками. Об этом сообщает МВД республики.

В феврале женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником почтовой службы и под предлогом уточнения индекса для посылки попросил назвать код из смс. Затем с ней связались лжесотрудники ФСБ, заявившие, что ее данные использовали для переводов запрещенным организациям, пригрозили уголовным делом и арестом семьи.

Для «спасения» денег женщину убедили скачать приложение и включить демонстрацию экрана. По указанию мошенников она сбежала из больницы в Улан-Удэ, на такси поехала за деньгами в село, затем купила билет на самолет и вылетела в Иркутск. В столице Приангарья женщина передала незнакомцу пакет с деньгами по кодовому слову. После этого ее отправили обратно домой на автобусе. Осознала обман жертва только тогда, когда у нее снова потребовали еще 1,5 миллиона. Возбуждено уголовное дело. Ущерб составил 2,3 млн рублей.

Ранее пенсионер из Кирова испугался уголовного дела и отдал мошенникам 47 млн рублей.