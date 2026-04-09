Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

В Бурятии женщина сбежала из больницы, чтобы отдать деньги мошенникам

В Бурятии женщина отдала мошенникам 2,3 млн рублей в пакете
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Хоринского района Бурятии лишилась 2,3 миллиона рублей после общения с мошенниками. Об этом сообщает МВД республики.
В феврале женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником почтовой службы и под предлогом уточнения индекса для посылки попросил назвать код из смс. Затем с ней связались лжесотрудники ФСБ, заявившие, что ее данные использовали для переводов запрещенным организациям, пригрозили уголовным делом и арестом семьи.

Для «спасения» денег женщину убедили скачать приложение и включить демонстрацию экрана. По указанию мошенников она сбежала из больницы в Улан-Удэ, на такси поехала за деньгами в село, затем купила билет на самолет и вылетела в Иркутск. В столице Приангарья женщина передала незнакомцу пакет с деньгами по кодовому слову. После этого ее отправили обратно домой на автобусе. Осознала обман жертва только тогда, когда у нее снова потребовали еще 1,5 миллиона. Возбуждено уголовное дело. Ущерб составил 2,3 млн рублей.

Ранее пенсионер из Кирова испугался уголовного дела и отдал мошенникам 47 млн рублей.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!