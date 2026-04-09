В России оценили гипотезу о связи аллергии с перенесенным ковидом Stratus

Инфекционист Чуланов: коронавирус Stratus не превращает людей в аллергиков
Нет данных о том, что вариант COVID-19 Stratus напрямую вызывает новые аллергии у ранее здоровых людей. Об этом главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил РИА Новости.

По его словам, убедительных научных подтверждений этой гипотезе нет, хотя после инфекции возможны временные сдвиги в работе иммунной системы и состоянии слизистых оболочек дыхательных путей. Они способны проявляться в повышенной чувствительности к ранее переносимым факторам — например, к бытовой химии или пыльце ольхи, — но потом проходят.

Специалист добавил, что необходимо учитывать и сезонный фактор: совпадение периода выздоровления с пиком пыления деревьев может усиливать симптомы и создавать иллюзию «внезапного» появления аллергии.

Недавно Telegram-канал Baza утверждал, что переболевшие субвариантом «Омикрона» Stratus, который сейчас активно циркулирует в России, жалуются на активизацию «спящей» аллергии с сильными отеками слизистых и внезапными реакциями на цветение в виде непрекращающегося насморка.

Ранее в Госдуме назвали «информационной суетой» новости об очередной волне ковида.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!