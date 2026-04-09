В «Вашингтоне» рассказали, поддержат ли они решение Овечкина завершить карьеру

Владелец «Вашингтона» Леонсис: поддержим любое решение Овечкина о его карьере
Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис заявил, что клуб поддержат любой выбор Александра Овечкина при принятии решения о продолжении карьеры, передает Monumental Sports Network.

«Он так много значит для города, клуба, НХЛ, наших фанатов. Он заслужил право, чтобы обдумать решение. Все хотят, чтобы он принял такое решение, которое считает лучшим для себя. Что бы он ни выбрал, мы поддержим его», — сказал Леонсис.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. На данный момент на его счету 1005 заброшенных шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин рассказал, когда примет решение о своем будущем в НХЛ.

 
