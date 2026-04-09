Экс-чиновнику Минобороны Васенину дали срок за взятку в 20 млн рублей

Экс-замначальника управления МО Васенина приговорили к шести годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов Министерства обороны России Олега Васенина к шести годам лишения свободы по делу о взятке. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем канале в Mах.

В ведомстве уточнили, что сумма штрафа, назначенная Васенину, составляет 19 млн 900 тыс. рублей, его также лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на пять лет.

Свой срок бывший чиновник Минобороны будет отбывать в колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2021-22 годах представители ООО «Транслом» дали взятку Васенину в размере более 19 млн рублей за попустительство и отсутствие контроля за исполнением договора. Это привело к тому, что они смогли похитить бюджетные средства на сумму более 80 млн рублей.

СК отмечает, что для обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на принадлежащие Васенину ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства наложен арест на общую сумму более 230 млн рублей.

В апреле 2025 года сообщалось, что Васенин должен был отвечать за исполнение государственного оборонзаказа и предоставил ложные документы о стоимости вторичного сырья, за счет чего смог похитить 240 млн бюджетных рублей.

Ранее экс-замминистра обороны Тимур Иванов заключил сделку со следствием.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!