Самолет МЧС доставил в Дагестан гумпомощь

Самолет МЧС России доставил в Дагестан гуманитарную помощь для ликвидации последствий наводнения в регионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с указанием президента Владимира Путина и по поручению главы МЧС России спецбортом Ил-76 в Дагестан доставлен гуманитарный груз общей массой более 23 тонн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди грузов есть мотопомпы, тепловые пушки, бензопилы и бутилированная вода.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

Наводнение привело к загрязнению водопроводной воды, десятки людей пострадали от пищевого отравления, в республике проводится экстренная вакцинация от вирусного гепатита.

Ранее в Дагестане возбудили дело из-за неперекрытых опасных участков дорог.