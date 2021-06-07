Женева закрыла парки, где может пройти саммит Путина и Байдена

Власти Женевы закрыли парки «Ла-Гранж» и «О-Вив», где, по сообщениям местных СМИ, вероятно, пройдет встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом пишет ТАСС.

«Да, парк «Ла-Гранж» закрывается по 18 июня, и «О-Вив» тоже», — сказали в администрации города.

Она отметила, что «не имеет понятия», с чем связано такое решение.

Швейцарские СМИ писали, что центральные виллы парков, построенные в XVIII веке, могут стать местом, где состоится саммит Путина и Байдена. Встреча двух президентов состоится 16 июня в Женеве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как идет подготовка к саммиту. По словам представителя Кремля в настоящее время между сторонами проговаривается тема совместной пресс-конференции Путина и Байдена. Он отметил, что пока это неподтвержденный пункт программы. Он также добавил, что объявления по месту встречи в Женеве будут сделаны синхронно с американской стороной.