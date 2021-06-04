Путин: не понимаю, почему задержание протестующих в Белоруссии и США оценивают по-разному

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что не понимает, почему задержание участников политических протестов в Белоруссии и США оценивают по-разному.

«В той же Белоруссии много проблем внутренних, мы хотим занимать нейтральную позицию. Это дело белорусского народа. Но там все это оценивается в одном свете и ключе, а в Штатах то же самое, но в другом. Двойные стандарты — от этого надо избавиться», — считает Путин.

Российский лидер отметил также, что двойные стандарты проявляются также и по отношению к протестам в России и европейских странах.

«Говорят, допустим, в России правоохранители жестко ведут себя в процессе каких-то там акций уличных, а то, что в европейских странах расстреливают резиновыми пулями, глаза выбивают людям, гибнут люди на улице, водометы применяют, слезоточивый газ — это нормально?», — заявил Путин.

Указывая на события в вашингтонском Капитолии 6 января 2021 года, российский лидер указал на замалчивание ситуации с задержанными в ходе протестов сторонниками Трампа.

«Хорошо это или плохо - в этом ничего хорошего нет, но это же не просто грабители или погромщики, люди пришли с политическими требованиями <...> Задержано было 450 человек, все они находятся под уголовным преследованием <...> 31 из них до сих находится под арестом, на основании чего? Кто-нибудь нас информирует об этом? Нет. А речь идет о политике, многим из них предъявлены очень жесткие обвинения, связанные чуть ли не с попыткой государственного переворота», — напомнил Путин.

Ранее Путин заявил о нейтралитете России по вопросу событий в Белоруссии.