Песков заявил о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы

Президент России Владимир Путин готов дать пояснения по любой теме во время встречи с американским лидером Джо Байденом, в том числе по Белоруссии. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

«Помимо Белоруссии много субстантивных вопросов… Конечно, всегда если задаются вопросы, даются оценки и представляется позиция российской стороны... Если тема будет затронута, он всегда будет готов дать соответствующие пояснения», — сказал Песков.

По его словам, президенты двух стран планируют пообщаться как тет-а-тет, так и при участии членов делегаций и помощников. При этом заранее обговоренной повестки встречи нет, также не решен вопрос о совместном заявлении. Однако после саммита Путин может встретиться с российскими журналистами, добавил Песков.

Президенты России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.

Ранее Песков рассказал о том, что Путин готов обсудить на саммите со своим американским коллегой Джо Байденом тему борьбы с кибератаками.