Протасевич расплакался в конце интервью

Задержанный в Минске основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в конце программы «Марков. Ничего личного» в эфире белорусского телеканала «ОНТ» расплакался, заявив что хочет уйти из политики.

«Я переосмыслил для себя очень многие вещи. Я никогда больше не хочу ни в политику лезть, в грязные игры и разборки. Я просто хочу надеяться, что... что смогу все исправить и жить спокойной обычной жизнью, завести семью и детей», — заявил Протасевич.

Ведущий, Марат Марков, по завершению интервью сообщил, что оно шло 4,5 часа и часть материала не вышла в эфир. В не вошедших в эфир отрезках Протасевич, по словам ведущего, называл и другие имена.

Протасевич рассказал, что сожалеет о своей поездке в Донбасс.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.