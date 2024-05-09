«Незаметно прошла жизнь»: Кушанашвили о творчестве Андрея Губина

Блогер и журналист Отар Кушанашвили на своей программе «Каково» выразил сочувствие в адрес Андрея Губина.

«Ему 50 лет, как-то незаметно прошла жизнь. А я помню, когда мы ездили на гастроли, чувствовалось, что он сложный, при этом не инфузория-туфелька. Андрей из обеспеченной семьи, у него другое воспитание, полярное по отношению к моему, он несговорчивый, неуживчивый, но очень-очень обаятельный паренек», — сказал Кушанашвили.

Блогер выразил мнение, что Губин не уступает по таланту таким композиторам, как Игорь Матвиенко и Игорь Крутой. По мнению журналиста, одним из лучших произведений Губина является песня «Птица», которая наполнена очень глубоким в понимании Кушанашвили смыслом. Журналист убежден, что певцу следовало бы вновь начать петь, так как у него есть талант.

«Что стоит выйти из-за кулис и эту же «Птицу» пропеть? Он не выходит. Начинаются разговоры, записываю новый альбом, вот-вот выйду, ничего нет. Не знаю, вернешься ли ты, но я люблю тебя как музыканта!» — резюмировал Кушанашвили.

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