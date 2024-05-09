Компания из Гонконга подала иск о банкротстве «Москвича»

Гонконгская Silver Basis Investment Development Company подала в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве автозавода «Москвич», следует из картотеки.

Заявление было зарегистрировано еще 3 мая. Отмечается, что претензии Silver Basis относятся к периоду, когда «Москвич» еще был «Рено Россия» и принадлежал французской Renault.

Дело в том, что еще до ухода европейского автопроизводителя из РФ стороны заключили соглашение о разработке и поставке оснастки для изготовления деталей для автомобилей. «Рено Россия» выплатила Silver Basis лишь €383 тыс. из €2,866 млн. Дата следующего платежа несколько раз переносилась. В итоге Renault прекратила бизнес в РФ, а деньги так и остались невыплаченными.

Кредитор обратился в суд с требованием взыскания задолженности с «Москвича» как правопреемника «Рено Россия». Сначала суд удовлетворил иск и обязал «Москвич» выплатить гонконгской компании €2,475 млн долга и €124 тыс. неустойки. Однако после кассационной жалобы «Москвича» решение было аннулировано.

«Многочисленные заявления о якобы уклонении завода «Москвич» от погашения задолженности направлены на подрыв деловой репутации, а не на рассмотрение всех спорных вопросов путем конструктивного диалога в правовом поле», — считают в российской компании.

По утверждениям представителей «Москвича», оснований для признания компании банкротом нет.

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