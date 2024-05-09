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Путин выступил за равную и неделимую систему безопасности

Путин: Россия выступает за всеобъемлющую равную и неделимую систему безопасности

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжит взаимовыгодное партнерство со всеми странами, разделяющими ценности свободы и справедливости. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на приеме в честь глав делегаций государств, принимающих участие в мероприятиях по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Путин подчеркнул, что Россия выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права и всеобъемлющую равную и неделимую систему безопасности.

До этого начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ — заместитель начальника Генштаба ВС РФ Герой России адмирал Игорь Костюков заявил, что Запад готовил агрессию против России до начала специальной военной операции на Украине, чтобы нанести ей стратегическое поражение.

В начале мая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель констатировал, что международная система, сложившаяся после периода холодной войны, на сегодняшний день практически прекратила свое существование.

Ранее Путин встретил в Кремле иностранных лидеров, приехавших на парад Победы в Москве.

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