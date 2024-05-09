Губернатор Башкирии подтвердил факт атаки беспилотника на предприятие в Салавате

Губернатор Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале подтвердил, что беспилотник атаковал промзону города Салавата.

По его словам, после атаки произошло задымление в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават». Тем не менее предприятие работает в штатном режиме.

Губернатор отметил, что сейчас на месте ЧП работают экстренные службы и руководители силовых ведомств. Он пообещал своевременно сообщат новые подробности.

«Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены», — отметил Хабиров.

До этого Telegram-канал Baza сообщала, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии.

В ночь на 9 мая ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Краснодарском крае. Несколько подавленных дронов упали на территорию гражданского объекта, в результате чего там началось возгорание. Сотрудники МЧС его локализовали. В Белгороде восемь мирных жителей пострадали, в том числе 11-летняя девочка. Они находились рядом с многоэтажными домами или в своих квартирах.

Ранее стало известно, что в Донецке после атаки ВСУ ранена женщина.