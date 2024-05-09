Стало известно о встрече Путина с военными в Кремле после инаугурации

Президент России Владимир Путин 7 мая после инаугурации встретился с военными в Кремле. Об этом сообщил ТАСС.

Глава государства подарил военнослужащим штандарты президента.

Во время разговора Путин признался, что встречи с военнослужащими имеют для него особое значение. Он отметил, что как правило, это откровенные разговоры. Особенно важным он считает разговор о происходящем на поле боя, чтобы боевые задачи решались с минимальными потерями.

В этот же день президент России также провел встречу со своей классной руководительницей Верой Гуревич.

7 мая Путин торжественно вступил в должность главы государства пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации сложило полномочия, до утверждения нового состава члены кабмина будут работать в статусе исполняющих обязанности. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее на инаугурации Путина показали электромотоциклы Aurus Merlon.