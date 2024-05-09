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Chevrolet снимет с производства одну из старейших моделей

Выпуск седанов Chevrolet Malibu будет прекращен в 2024 году

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Chevrolet

Американский автопроизводитель Chevrolet в ноябре снимет с производства седан Chevrolet Malibu. В модельном ряду компании его место займет Chevrolet Bolt нового поколения. Об этом сообщает Motor1.

Выпуск автомобиля на заводе в Канзасе завершится в связи с необходимостью модернизации завода под производство второго поколения электромобиля Chevrolet Bolt. Запустить производство Bolt вместо Malibu планируется в конце 2025 года.

Malibu является одной из старейших моделей Chevrolet, выпуск этого автомобиля начался в 1964 году. Malibu выпускали до 1983 года, в 1997-м году концерн General Motors вернул седан в модельный ряд Chevrolet. За все время американский бренд выпустил более 10 млн автомобилей этой модели.

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