Путин заявил о круглосуточной работе военных конструкторов и инженеров

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские конструкторы и инженеры работают днем и ночью, чтобы опережать противника в военной технике, и у них это получается. Об этом сообщается на сайте президента.

«Наши конструкторы, ученые, инженеры, поверьте мне, тоже работают днем и ночью — в полном смысле этого слова, днем и ночью, — чтобы чуть-чуть опережать противника», — сказал лидер страны на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции (СВО)

По словам главы государства, в целом у России получается опережать противника в военных разработках.

Также Путин заявил, что считает возможным организовать в России массовое производство наземных роботизированных платформ для оснащения ими штурмовых групп.

До этого президен подчеркнул, что на Украину работает все западное сообщество. Он отметил, что Запад «спит и видит, чтобы Россия была слабым звеном».

Ранее Путин пообещал избегать глобального конфликта.