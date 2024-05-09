Жена ST похвасталась фигурой спустя три месяца после родов

Супруга рэпера ST Ассоль Васильева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала фигуру через три месяца после рождения ребенка.

«Я достаточно собой довольна. Можно было бы лучше? Можно было бы, но тогда надо меньше есть сладкого. Уже видна талия, ушел живот. Понятно, что качеством кожи надо еще очень сильно заниматься, но я уверена, что со всем справлюсь», — заявила Васильева.

Блогерша Ассоль Васильева и рэпер Александр Степанов поженились в 2015 году, а через шесть лет обвенчались в Грузии в церкви Джвари. Они впервые стали родителями в 2020 году. У них родилась дочь Эстель. В августе блогерша и артист сообщили, что вновь ждут пополнение в семье. Пара планировала назвать будущую дочь Эльзой.

Имя малышке придумал Степанов. Сам ST заявил, что назовет дочь Ольгой — в честь артистки Ольги Бузовой. Жена певца уточнила, что это шутка.

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