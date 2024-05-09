Стало известно, что Вьетнам отложил переговоры с ЕС, готовясь к визиту Путина

Высшие должностные лица Вьетнама отложили встречу со специальным посланником по осуществлению санкций ЕС Дэвидом О'Салливаном из-за возможного визита президента РФ Владимира Путина в страну, в Ханое считают, что посещение российским лидером Вьетнама может быть «испорчено» более ранним визитом представителя ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«(Источники – прим. ред.) связали задержку с организацией возможного визита Путина во Вьетнам, который, по словам одного из источников, может быть «испорчен» более ранним визитом представителя ЕС», - говорится в сообщении издания.

О'Салливан отправляется в Юго-Восточную Азию на следующей неделе, он планировал встретиться с официальными лицами Вьетнама 13-14 мая, но Ханой попросил отложить встречу, «поскольку лидеры слишком заняты, чтобы встретиться с ним».

Отмечается, что Вьетнам стремится проводить нейтральную внешнюю политику в своих отношениях с крупнейшими мировыми державами.

В конце апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что деталей насчет того, когда может состояться визит президента РФ Владимира Путина во Вьетнам пока нет.

Портал Vietnam News сообщал, что генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг пригласил президента России Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом. Автор статьи отмечал, что Путин «с радостью принял приглашение и согласился, что обе стороны скоординируют свои действия и согласуют подходящие сроки».

Ранее Путин поговорил по телефону с главой Компартии Вьетнама.