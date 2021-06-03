Протасевич рассказал о заговоре и планировавшемся покушении на Лукашенко

Роман Протасевич заявил, что он был посредником между заговорщикам, которые готовили покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко и штабом Светланы Тихановской.

«На первом зуме заговорщиков черный квадрат в уголке – это я», — сказал в Протасевич во время интервью в эфире белорусского телеканала «ОНТ». Он также сообщил, что в Белоруссии все еще есть несколько «спящих» радикальных ячеек

17 апреля в ФСБ России сообщили о задержании в Москве двух мужчин, которые, по версии следствия, готовили переворот и устранение Лукашенко. По заявлению спецслужб, переворот планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парада Победы.

Перед этим Лукашенко рассказал о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. По его мнению, к подготовке покушения и госпереворота причастны американские спецслужбы. После этого инцидента Лукашенко решил обезопасить власть и «предусмотреть все». Поэтому в экстренной ситуации, как, например, убийство президента, власть должна перейти Совету безопасности, главой которого является премьер-министр.

Кроме того, сообщалось, что у России есть доказательства заговора против Лукашенко.