В Совфеде оценили слова Зеленского о «Северном потоке — 2» как козыре России

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что газопровод «Северный поток — 2» — это козырь Москвы против Киева, означают, что украинскому лидеру хочется напугать Запад «российской угрозой». Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии газете «Известия».

«Я думаю, что это одно из многочисленных заявлений господина Зеленского, который видит в «Северном потоке — 2» угрозу огромному доходу Украины как страны-транзитера российского газа. И он очень боится, что этот поток начнет потихоньку иссякать. Хотя у нас есть долгосрочный договор с Украиной <…>. Естественно, что мы становимся более независимыми, руки у России развязаны, равно как и у наших западноевропейских, и прежде всего немецких, партнеров, которым нужны стабильные поставки относительно дешевого российского газа», — отметил сенатор.

По словам сенатора, «Северный поток — 2» устали упоминать «как по поводу, так и без повода».

Ранее, в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский назвал строящийся российский газопровод козырем Москвы против Киева. Президент убежден, что завершение строительства объекта приведет к тому, что Россия рано или поздно «отключит» республику от транзита газа в Европу. Кроме того, он отметил, что Россия якобы повышает ставки, чтобы выгодно решить вопрос Крыма и Донбасса.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.