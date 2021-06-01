Генсек ОБСЕ посетит Москву

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Мария Шмид посетит Москву в середине июня. Об этом заявил постпред России при организации Александр Лукашевич, пишет РИА «Новости».

«В середине июня она приедет в Москву, и у вас, наверное, будет возможность ее поспрашивать в том числе на пресс-конференции с министром иностранных дел», — сказал Лукашевич.

В свою очередь, Шмид уточняла, что поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Ранее представителям Крыма не позволили выступить на совещании в ОБСЕ, где обсуждались демократические процессы.

Во вторник, 27 апреля, он и глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина поучаствовали во встрече, организованной под шведским председательством. Темой совещания стало «Демократическое законотворчество: обеспечение участия».