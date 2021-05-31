МИД Франции прокомментировал данные о слежке США и Дании за политиками ЕС

Франция считает «чрезвычайно серьезным» проступком слежку за европейскими чиновниками со стороны американских служб, если подобное действительно происходило. Об этом в эфире радиостанции France Info заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

«Это очень серьезно. Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой», — заявил Бон.

Накануне СМИ сообщили, что датские спецслужбы помогали американскому Агентству национальной безопасности (АНБ) подслушивать немецких политиков, в том числе канцлера Ангелу Меркель, президента Франка-Вальтера Штайнмайера и нынешнего кандидата от правящей Социал-демократической партии Германии Пеера Штайнбрюка. По данным немецких СМИ, датские спецслужбы предоставили американцам доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда и осуществлялась прослушка. Слежка проводилась в том числе за МИД и Минфином Дании, а также одной из компаний в сфере ВПК.