Пушков рассказал про главную опасность от США

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, какая может исходить главная опасность со стороны Соединенных Штатов. Об этом политик сообщил в Telegram-канале.

По версии Пушкова, США сейчас продолжают активно вооружаться, так как «обеспечить свою гегемонию экономическими, финансовыми, информационными, а также дипломатическими средствами они уже не в состоянии».

В условиях «съеживания» официальный Вашингтон сейчас делает ставку на военную силу, уверен он.

«В этом главная опасность, исходящая от падающего гегемона», — подчеркнул Пушков.

Комментарий сенатора был связан с появлением информации о ​​том, что 46-й президент США Джо Байден анонсировал самый большой оборонный бюджет со времен Второй мировой войны. Предлагаемые расходы на нужды Пентагона составили $715 млрд.

Ранее Пушков прокомментировал заявление главы минэнерго США о «грязном» российском газе.