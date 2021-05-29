США приостановили соглашение об авиасообщении с Белоруссией

Соединенные Штаты приостановят действие соглашения об авиасообщении с Белоруссией из-за инцидента с самолетом компании Ryanair, заявила официальный представитель Белого Дома Джен Псаки.

«США приостановят применение соглашения с Белоруссией об авиасообщении от 2019 года», — заявила Псаки.

Подобные соглашения у Соединенных Штатов заключены более чем с сотней стран.

Ранее американский авиарегулятор выпустил рекомендацию летать над Белоруссией с «предельной осторожностью».

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.