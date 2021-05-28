Президент Литвы заявил, что РФ использует ситуацию вокруг Белоруссии в своих интересах

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия использует сложившуюся вокруг Белоруссии ситуацию в своих интересах, желая «поглотить» республику. Об этом он сказал в эфире Bloomberg TV.

«Власти России прилагают усилия, направленные на поглощение Белоруссии как независимого государства <...> И они весьма успешно продвигаются в этом направлении», — сказал литовский лидер.

По его словам, страны-члены НАТО не должны держаться в стороне, им необходимо отреагировать на «опасный геополитический процесс» и во время ближайшего саммита дать «четкий сигнал», что альянс готов прибегнуть к «соответствующим мерам».

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в послании к белорусскому оппозиционеру Светлане Тихановской заявила о готовности Европейского союза участвовать в демократизации в Белоруссии. ЕС готов выделить для этих целей €3 млрд. Речь идет как о кредитах, так и грантах.