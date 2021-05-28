Москва назвала ситуацию на Украине позором для европейского континента
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию на Украине «позором для европейского континента», сообщает РИА Новости.
«На Украине не идет формирование национального самосознания, а имеется махровый национализм, это проблема европейского континента... Ситуация на Украине является позором для всех международных структур, куда Украина входит и под обязательствами которых она подписалась, стремясь в светлое будущее», — заявила Захарова.
В министерстве напомнили о ситуации с косовороткой, которую президент Украины Владимир Зеленский по ошибке надел на День вышиванки. Тогда многие пользователи соцсетей писали, что на нем - не украинская, а российская национальная одежда.
«На первый взгляд, это история комичная, связанная с недоработками имиджмейкеров. На самом деле, это глубинная проблема заигрывания с национальными чувствами, без реального знания и понимания ситуации», — добавила Захарова.
Украина отмечает День вышиванки каждый третий четверг мая. В этом году, 20 мая, Зеленский поздравил жителей страны с Днем вышиванки. Только надел он при этом русскую косоворотку, что, разумеется, не осталось без внимания пользователей Instagram. Подписчики президента, заметив неточность в гардеробе первого лица государства, указали ему на неточность. Один из подписчиков напрямую спросил Зеленского, почему он назвал «русскую косоворотку» гордостью Украины.
Ранее Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому русские, венгры и румыны не будут признаны коренными народами. Однако, к таковым будут причислены крымские татары. В документе указано, что коренные народы обладают правом на самоопределение, равную правовую защиту, собственный политический статус в рамках конституции и законов страны, определение собственной нацсимволики и на свободное развитие.