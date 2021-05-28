Кадыров обвинил СМИ в попытке представить его противником Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил СМИ в том, что они неверно интерпретировали принимаемые в республике ограничения по коронавирусу, чтобы выставить его противником президента Владимира Путина. Об этом Кадыров написал в Telegram.

«В другой раз я бы и обращать внимания не стал на жалкие попытки невежд выставить меня в негативном свете, но тут налицо попытка выставить меня антагонистом Верховному главнокомандующему и, как следствие, покуситься на целостность Российской Федерации», — написал глава Чечни.

Он подчеркнул, что избежать всплеска заболеваемости коронавирусом можно только при помощи прививок. Кроме того, он считает, что третья волна была бы опаснее и тяжелее, из-за чего пришлось бы принимать более жесткие меры. Этим Кадыров объяснил свое отрицательное отношение к «антипрививочникам».

До этого Кадыров предложил учредить комиссии в каждом районе, чтобы они занимались разъяснительной работой по вакцинации от коронавируса. В том числе он считает, что отказавшимся от прививки такие заведения должны оказывать медицинскую помощь в последнюю очередь.