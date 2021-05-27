Песков прокомментировал заявление президента Польши о «ненормальности» России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление польского лидера Анджея Дуды о «ненормальности» российского государства.

Накануне глава Польши во время своего визита в Грузию заявил, что Россия — ненормальная страна, это — страна-агрессор.

«Мы очень плохо относимся к такой риторике она нам не нравится и мы ее не приемлем. Россия — дружелюбная страна, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная!, — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва ищет дружеские отношения. По его словам, ненависть к России застилает глаза некоторым польским политикам и не дает им проявлять политическую мудрость.

Ранее вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая назвала аморальными высказывания Дуды о России.

Это не первый случай, когда Дуда делает некорректные заявления в адрес России.

3 мая, выступая на Дне конституции страны, глава Польши назвал Россию «врагом свободы». По его словам, империалистическая Россия не могла выдержать того, что у польского государства появилась своя конституция, в которой прописаны нормы демократии.