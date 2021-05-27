Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе предстоящей встречи в Сочи обсудят совместные проекты в энергетике и продвижение интеграции. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным в основном будут обсуждены экономические темы.

Переговоры глав двух государств пройдут в пятницу, 28 мая, в Сочи.

Это будет третий за год визит Лукашенко в Россию для переговоров с Путиным. В последний раз президенты России и Белоруссии встречались 22 апреля в Москве. Белорусский лидер уточнял, что одной из главных тем на предыдущих переговорах с российским коллегой было развитие кооперации.