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Мошенники пожаловались на таксиста, который спас от них пенсионерку

«Е1»: в Свердловской области таксист спас пенсионерку от мошенников

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Shutterstock

В Серове Свердловской области таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников, вместо отделения банка он отвез пожилую женщину в отделение полиции. Об этом сообщает «Е1».

29-летний житель Серова спас пожилую женщину от телефонных мошенников, пенсионерка перевела аферистам 300 тысяч рублей и ехала в отделение банка, чтобы снять еще денег.

«Она села и молчит, не знает, куда ее везут, такси ей вызвали. Я вижу, что она чуть не плачет. Потом рассказала, что уже 300 тысяч перевела. И ей пообещали вернуть деньги, но надо сначала до банкомата доехать. Я ей говорю: «Давайте в полицию поедем, вы напишите заявление и легче будет найти мошенников»», — рассказал водитель.

Мужчина довез пожилую женщину до отдела полиции, но та отказалась выходить из машины и потребовала увезти ее в банк. Таксист позвал полицейских, общими усилиями им удалось убедить 80-летнюю женщину, что с ней по телефону общаются мошенники.

Молодой мужчина сам поговорил с девушкой, которая убеждала пенсионерку перевести деньги, аферистка пригрозила, что напишет на таксиста жалобу из-за того, что он прервал поездку.

Ранее в Петербурге курьер спас пенсионерку от мошенников и вернул ей деньги.

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