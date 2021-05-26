Литва закрыла свое небо для Белоруссии
Литовское правительство официально запретило белорусским авиаперевозчикам совершать полеты через воздушное пространство над своей территорией, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на кабмин республики.
»Европейский совет принял очень четкие выводы о том, что белорусским авиакомпаниям следует запретить использование воздушного пространства Европейского союза», — заявил министр транспорта Марюс Скуодис.
Запрет в первую очередь касается «Белавиа». До этого литовское правительство запретило принимать в аэропортах Вильнюса, Каунаса и Паланги рейсы, которые пролетают над Белоруссией.
Ранее в ЕС рекомендовали не летать над Белоруссией.
23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, после сообщения о «минировании». На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.
В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.
24 мая саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.