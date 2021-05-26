В МИД России считают обвинения в причастности Москвы к посадке борта Ryanair спекуляциями

Попытки обвинить Россию в причастности к экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске являются спекуляциями, считает официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы обратили внимание, как наши партнеры, в основном западные, лидеры, главы правительств, официальные представители и СМИ, в основном тоже мейнстримные, комментируют эту ситуацию в контексте некой увязки с Россией», — уточнила Захарова.

По ее словам, уже происходят спекуляции по поводу несуществующей «руки Москвы» и в данном событии.

Российский дипломат подчеркнула, что уже ознакомилась с различными мнениями по посадке самолета в белорусской столице.

«Я читала мнения многих, и они меня не удивили, но все-таки есть какая-то граница и приличия, и профессиональной этики», — обратила внимание Захарова.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Известно, что Франция уже закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Помимо того, Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.