Премьер Греции отверг слухи о какой-либо причастности России к посадке самолета в Минске

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Россия не причастна к посадке самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом глава правительства сказал по окончании саммита ЕС в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«Я хочу прояснить, что на данный момент нет абсолютно никаких указаний на то, что кто-то внутри самолета участвовал в процессе изменения курса самолета и его посадки в Минске, а не в Вильнюсе, где он должен был приземлиться. И я полагаю, что у нас были бы такие свидетельства», — пояснил Мицотакис.

По его словам, объявление о посадке самолета в Минске, а не в Вильнюсе было сделано пилотом, которого белорусы могли предупредить о том, что в самолете якобы заложена бомба, чтобы он изменил курс. Премьер-министр добавил, что слухи о причастности Москвы к инциденту лишены оснований.

Мицотакис одобрил решения Евросоюза по Белоруссии из-за посадки самолета, которую глава правительства назвал попыткой государственного авиапиратства, недопустимого в ЕС. Режим президента Белоруссии Александра Лукашенко получил сигнал о том, что Европа, когда захочет, может действовать очень быстро и таким образом, «что жизнь режима будет очень трудной, пояснил он.

В заключение премьер-министр Греции сказал, что контроль за развитием ситуации в Белоруссии будет продолжен, чтобы в случае необходимости усилить давление на режим.

Ранее МИД России назвал истерикой реакцию Запада на посадку борта Ryanair в Минске.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеге.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.