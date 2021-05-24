ЕС вызывал посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair

Евросоюз вызвал посла Белоруссии Александра Михневича после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, на борту которого был основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних действий.

В документе указано, что по просьбе верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля генсек внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино вызвал посла Белоруссии в Брюсселе Александра Михневича, «чтобы осудить недопустимый шаг белорусских властей, которые вынудили гражданский самолет совершить аварийную посадку в Минске и задержали его пассажира Романа Протасевича, независимого белорусского журналиста и активиста».

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

После инцидента ЕС рассматривает введение запрета своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии. Прекратить полеты над Белоруссией решила латвийская авиакомпания AirBaltic.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ее страна не будет пропускать самолеты, пересекшие или планирующие пересечь воздушное пространство Белоруссии.