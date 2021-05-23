В Крыму предложили Украине наладить сотрудничество с помощью демаркации границ

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец предложил Украине провести демаркацию границы с целью налаживания приграничного сотрудничества. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По-хорошему, любые беседы украинской стороне стоило бы начинать как минимум с проведения новой демаркации границ и приведения в надлежащий вид украинских географических атласов и карт, где абсолютно ошибочно и безграмотно Крым указан в своей принадлежности как украинская территория», — сказал Чегринец.

Кроме того, по его мнению, киевской стороне стоило бы задуматься об открытии консульства в Крыму, чтобы было куда обращаться украинским туристам.

Полуостров Крым вошел в состав России весной 2014 года, итоги проведенного референдума не были поддержаны мировым сообществом. «За» принятие резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года в поддержку территориальной целостности Украины проголосовали 100 государств, «против» — 11 (Армения, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Куба, КНДР, Зимбабве, Никарагуа, Россия, Сирия, Судан), 58 стран воздержались и 24 не голосовали.