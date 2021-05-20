Путин утвердил расширение списка «Городов трудовой доблести»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 11 российским городам почетного звания «Город трудовой доблести». Документ опубликован на сайте Кремля.

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание РФ «Город трудовой доблести» Барнаулу, Каменск-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску­-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени, Чебоксарам», — говорится в сообщении.

Таким образом Путин поддержал предложение секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о присвоении 11 российским городам звания Города трудовой доблести. Сообщилось, что на присвоение почетного звания претендовал 41 российский город.