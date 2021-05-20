Меркель: США пошли ФРГ навстречу, отказавшись от санкций по «Северному потоку — 2»

Администрация США сделала шаг навстречу Германии, решив отказаться от жестких мер против проекта газопровода «Северный поток — 2», заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом сообщает Bloomberg.

«Байден (президент США Джо Байден — ред). сделал нам шаг навстречу по «Северному потоку — 2», — сказала германский лидер.

Ранее член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре заявил о том, что санкции против Соединенных Штатов в связи с ситуацией с «Северным потоком – 2» стали бы «политически правильным» шагом для немецкого правительства.

19 мая американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что приостановка санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига отвечает интересам Соединенных Штатов.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США «продолжат противодействовать завершению этого проекта».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.