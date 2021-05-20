В Кремле рассказали о процессе подготовки встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что контакты по подготовке встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ведутся, но сроки не определены.

«Контакты ведутся, с нашей стороны моей коллега Дмитрий Козак принимает в них участие. Есть наброски тем к обсуждению, процесс идет непросто, пока наброски такими широкими мазками, скорее концептуальные, а не предметные», — рассказал он.

Песков воздержался «от именования каких-то пунктов возможной повестки дня», уточнив, что «это процесс без необходимой конкретики».

Ранее Зеленский заявил, что офисы украинского и российского президентов начали переговоры по поводу организации будущей встречи.

20 апреля Зеленский во время видеообращения предложил Путину встретиться «в любой точке» Донбасса. Российский лидер ответил, что президента Украины готовы принять в Москве. Позже глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс согласования встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина продолжается, но детали озвучивать пока рано.