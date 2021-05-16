В Госдуме назвали «потрясающей» реакцию Европы по Медведчуку

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возмутился молчанием Европы насчет действий на Украине против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«То, что происходит вокруг Медведчука, это не то что возмутительно — потрясающе, что это не находит отклика в Европе: все молчат, «внутреннее дело Киева», — сказал депутат во время программы «Соловьев Live» на Youtube.

По его словам, мировое сообщество при этом «просто выпрыгивает из штанов», если Россия кого-то там «якобы травит, якобы аннексирует, арестовывает».

Парламентарий считает, что процесс против украинского политика ведется «совершенно под надуманным предлогом».

«Он (Медведчук — «Газета.Ru») становится с каждой неделей все более неудобным, поэтому его как-то надо по крайней мере изолировать, надо нанести ему оглушительный щелбан, чтобы он подумал. Вот что происходит», — сказал Слуцкий.

Ранее суд в Киеве отправил главу политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест. Он подозревается в государственной измене, расхищении национальных ресурсов в Крыму. Кроме того, ему инкриминируют «посягательство на нарушение обычаев войны». В настоящий момент по этому делу проходит и соратник Медведчука по партии Тарас Козак. Всего политикам может грозить до 15 лет лишения свободы.

В свою очередь Медведчук не согласился с предъявленными обвинениями, заверяя, что это связано с политическим преследованием.