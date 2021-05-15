Климкина напугали слова Путина про Украину

Бывшего украинского министра иностранных дел Павла Климкина встревожили слова российского президента Владимира Путина о том, что Украину пытаются превратить в антипод России.

По мнению Климкина, российский лидер говорит об Украине «как о постоянном источнике проблем для России».

«Слова Путина о нас как об «анти-России» не стоит недооценивать <...> Такой лексикой он еще не пользовался. Ответ Кремля будет ассиметричным и очень жестким», – поделился политик своими опасениями на странице в Facebook.

Ранее Путин выразил сожаление из-за того, что Украину «медленно, но верно превращают в какой-то антипод России» и в площадку, с территории которой будут постоянно поступать новости, требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности России.

Он также отметил, что на Украине сейчас «происходит совершенно очевидно зачистка политического поля», и Россия вынуждена реагировать на действия украинских властей.