Сотрудников «Росатома» эвакуируют с иранской АЭС «Бушер»

Россия проведет эвакуацию сотрудников с иранской АЭС «Бушер». Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает «Интерфакс».

Он рассказал, что в данный момент в «этой зоне» находятся 639 человек.

«Часть коллег у нас находилась в Тегеране, они уже покидают страну. Поэтапно, по мере остановки и перерывов между ударами, мы также будем проводить эвакуацию из площадки «Бушер», — сказал Лихачев.

До этого американский телеканал CNN сообщил, что спутниковые снимки, сделанные компанией Vantor за последние 48 часов, демонстрируют повреждения ядерного объекта в иранском городе Натанзе. Повреждения получили большой склад и два небольших двухэтажных здания.

Кроме того, израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала, что американские войска ударили по иранскому ядерному объекту в Исфахане.

Ранее МАГАТЭ не зафиксировало военной активности в районе ядерных объектов на Ближнем Востоке.